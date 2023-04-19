Favbet и ФК "Металлист передали внедорожник батальону "Дике Поле"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщение клуба.

"Благодаря фонду Favbet Foundation, который занимается организацией процесса сбора на автомобили для нужд ВСУ, и группе компаний Favbet, которая регулярно передает часть прибыли на сбор для армии, запрос бойцов был выполнен. Для батальона "Дике Поле" приобрели внедорожник Nissan Navara, который в краткие сроки переоснастили согласно требованиям бойцов", - сообщили в пресс-службе клуба.

Автомобиль передан ВСУ в рамках проекта Favbet "Прокачка авто для ВСУ". Это уже восьмой автомобиль, переданный военным в рамках проекта.

Тест-драйв и собственно передачу автомобиля подразделению осуществили форвард "Металлиста" Максим Прядун и тренер-аналитик команды Андрей Колиснык.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.