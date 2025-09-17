Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Шторм"

Молодой клуб с юга страны всего за год сумел перевернуть представление об украинском хоккее. В своем дебютном сезоне он выиграл Кубок Украины 2024 года, оставив позади опытных соперников.

В четвертьфинале одесситы выбили киевский "Сокол" со счетом 4:1, в полуфинале обыграли действующего обладателя трофея "Кременчуг", а в финале устроили настоящее шоу против "Тризуба" - 6:0. Для украинского хоккея это стало сигналом о том, что новое поколение готово бороться.

Партнерство с Favbet открывает клубу путь к развитию инфраструктуры, качественной подготовки и медийной узнаваемости.

"Для меня важно, чтобы спорт в Украине становился магнитом для молодежи. Когда дети видят, что клубы из разных городов способны побеждать, они верят в свои силы. Именно тогда спорт становится частью культуры", - говорит основатель компании Favbet Андрей Матюха.

Фото: ХК "Шторм" (пресс-служба)

"Шторм" становится частью более широкой стратегии компании, которая уже много лет инвестирует в спорт. Favbet поддерживает хоккейные клубы, сотрудничает с федерациями баскетбола и фехтования, клубами Премьер-лиги по футболу.

Общая история Favbet и "Шторма" только начинается. Однако уже сейчас стороны планируют много активностей для болельщиков и социальных проектов, которые позволят украинскому хоккею заявить о себе еще громче.

"Мы хорошо понимаем, насколько важно расширять горизонты украинского спорта. Для нас хоккей - это возможность формировать командный дух у новых поколений. "Шторм" доказал, что амбиции и вера в собственные силы могут изменить расклад сил в лиге. Мы хотим стать их надежным партнером на этом пути", - комментирует Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.