FAVBET уплатила 6,4 млрд гривен налогов за девять месяцев 2025 года

Как отмечается, группа компаний остается крупнейшим налогоплательщиком отрасли.

"FAVBET - украинский бизнес, хорошо понимающий ценность налоговой дисциплины в современных условиях. Несмотря на вызовы рынка, группа компаний продолжает увеличивать свой вклад в экономическую устойчивость и обороноспособность государства, создает рабочие места и поддерживает сотни инициатив в гуманитарной сфере", - заявили в группе компаний.

По оценкам отраслевых ассоциаций, в 2025 году индустрия азартных игр демонстрирует замедление и сталкивается с ростом нелегального сегмента, что прямо вредит бюджетным поступлениям. В этих условиях FAVBET наращивает свой официальный взнос и остается одним из крупнейших налогоплательщиков игровой отрасли Украины.

Отдельным направлением деятельности группы компаний FAVBET является благотворительная и волонтерская поддержка.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи украинской армии и Силам обороны превысила 730 млн грн как через донаты на проекты UNITED24, так через прямые поставки автомобилей, дронов и другого высокотехнологичного оборудования в подразделения Сил обороны.

Еще более 300 млн грн направлено на реабилитацию военных и реинтеграцию ветеранов, а также на проекты в отраслях медицины, технологий, образования, культуры и спорта.

По состоянию на октябрь 2025, группой компаний реализовано более 100 благотворительных инициатив.

Среди собственных проектов группы FAVBET - поддержка украинских граждан за рубежом, программы IТ-образования для детей среди ВПЛ, а также общенациональные тренинги по медицинской помощи для спортивного сообщества, в рамках которой пройдут обучение до 1800 тренеров, спортсменов и спортивных деятелей.

Вместе с тем, группа компаний продолжает курс на развитие индустрии и поддержку общенациональных проектов в сфере ответственной игры.

Начиная с 2023 года FAVBET является главным меценатом комплексного проекта по внедрению социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.

В рамках проекта в Украине впервые утвержден госстандарт социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", предусматривающий полностью бесплатную и анонимную помощь - от диагностики до восстановления и дальнейшей поддержки.

Изложенные в стандарте принципы успешно применяются в специализированном киевском центре "Пространство жизни", открытом при участии FAVBET и партнеров.

В 2025 году FAVBET также стала партнером ОС "Центр ответственной игры" в большом проекте по обмену опытом между Украиной и ЕС. Инициатива объединяет представителей украинских госучреждений, общественного сектора и бизнеса для изучения лучших европейских подходов к ответственной игре и эффективному регулированию.