В Favbet сообщили, что санкции против компании не применены

"Важно! Компания Favbet как ведущий оператор рынка работает в Украине легально, по действующим украинским лицензиям. Никаких санкций на группу компаний Favbet не наложено. Волна черного пиара о компании Favbet, которую подхватили некоторые украинские СМИ, является спланированной и нарушает все стандарты журналистики", - заявили в компании.

Представители компании просят СМИ придерживаться стандартов журналистики, детально изучать первоисточник и не распространять фейки относительно Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, 95% проектов которого сегодня переориентированы на помощь стране, переселенцам и ВСУ.

Напомним, сегодня в Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет.

Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации.

Ознакомиться с указом президента можно здесь.