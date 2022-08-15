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Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір

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Понеділок 15 серпня 2022 13:17
Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір Фото: Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали 10 цифрових мобільних радіостанцій, лазерний дальномір та два розвідувальних дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Українські військові отримали і вже застосовують 10 цифрових мобільних радіостанцій HYTERA HP605, лазерний дальномір COBA, два квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2", - повідомили у фонді.

Також підрозділ одного зі столичних батальйонів, який наразі захищає Україну на східному фронті, отримав 30 комплектів піксельної форми, 5 зарядних пристроїв на сонячних панелях.

Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір

Як повідомлялося раніше, Favbet передав для потреб ЗСУ 8 автомобілів, 2 з яких броньовані. Також за сприяння Favbet Foundation українські військові медики отримали 5 карет "швидкої" допомоги.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні і армії. Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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