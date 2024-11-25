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Favbet Foundation и SPARTABOX объявляют набор на бесплатную секцию самбо для детей военнослужащих и ВПЛ

Понедельник 25 ноября 2024 12:38 promo
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Favbet Foundation и SPARTABOX объявляют набор на бесплатную секцию самбо для детей военнослужащих и ВПЛ Фото: тренер Ренат Ахмедханов и воспитанники секции "Сильнее вместе" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с бойцовским клубом SPARTABOX приглашают детей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц и бесплатные занятия в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В SPARTABOX открылись новые занятия по боевому самбо, которые будут проходить по понедельникам, средам и по пятницам в 16:30 в киевской Академии единоборств SPARTABOX . В рамках секции будет сформировано несколько групп для детей от 8 до 13 лет. Запись по телефону: +38 (093) 170 06 61.

Учат детей опытные тренеры Сергей Бобир и Ренат Ахмедханов. Сергей – многократный призер чемпионатов мира, тренер национальной молодежной сборной Украины по боевому самбо. Специализируется на боевом самбо, самбо, дзюдо, кикбоксинге, греплинге, панкратионе и ММА. За более чем 19 лет преподавания он подготовил многих мастеров спорта Украины по разным видам единоборств. Ренат Ахмедханов – борец свободного стиля и мастер спорта Украины по вольной борьбе.

Favbet Foundation и SPARTABOX объявляют набор на бесплатную секцию самбо для детей военнослужащих и ВПЛ

Новая секция - часть крупного проекта "Сильнее вместе" от Favbet Foundation, цель которого - предоставить украинским детям больше возможностей для гармоничного развития. В прошлом году в рамках проекта фонд уже открыл несколько бесплатных секций по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.

"Мы счастливы, что Favbet Foundation сегодня может дарить новые спортивные увлечения детям наших защитников и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Уверены, что под руководством наставников SPARTABOX дети получат отличное и полезное хобби, а возможно - сделают первые шаги к чемпионским титулов", - говорят в Favbet Foundation.

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