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Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

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Понедельник 03 апреля 2023 17:39
Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на Донецкое направление пикап Mitsubishi L-200 (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ пикап Mitsubishi L-200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан подразделению, участвующему в выполнении задач на донецком направлении.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 90 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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