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Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

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Понедельник 07 августа 2023 11:38
Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda Фото: Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet Foundation.

Автомобиль работает в составе группы Сил специальных операций (ССО), участвующей в боевых действиях на юго-восточном направлении прифронтовой зоны.

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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