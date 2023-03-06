ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина"

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 12:30
Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина" Фото: Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделения "Киянина" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал внедорожник Nissan Navara подразделению, в котором служит военный с позывным "Киевлянем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

"Благодаря таким людям, волонтерам, во многом и держатся Вооруженные Силы. Техника – это важный компонент для выполнения боевых задач. Еще раз благодарность Favbet Foundation, президенту фонда. Респект и уважение от 203-го отдельного стрелецкого батальона", - отметил "Киянин".

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 75 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА
Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров