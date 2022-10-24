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Favbet Foundation передал пикап батальона имени Кульчицкого

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Понедельник 24 октября 2022 10:11
Favbet Foundation передал пикап батальона имени Кульчицкого Фото: Favbet Foundation передал пикап батальона имени Кульчицкого (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Батальон оперативного назначения имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины получил от благотворительного фонда Favbet Foundation пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Батальон принимал участие в освобождении Лимана Донецкой области. Сейчас защитники Украины из этого батальона продолжают вести ожесточенные бои с российскими оккупантами и освобождать украинскую землю.

Это уже 20-й автомобиль, который ВСУ с начала войны получили при поддержке фонда Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

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