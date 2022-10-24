Favbet Foundation передал пикап батальона имени Кульчицкого

Батальон оперативного назначения имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины получил от благотворительного фонда Favbet Foundation пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Батальон принимал участие в освобождении Лимана Донецкой области. Сейчас защитники Украины из этого батальона продолжают вести ожесточенные бои с российскими оккупантами и освобождать украинскую землю.

Это уже 20-й автомобиль, который ВСУ с начала войны получили при поддержке фонда Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.