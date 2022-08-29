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Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3

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Понеділок 29 серпня 2022 13:49
Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3 Фото: Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3 (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ два дрони DJI Mavic 3 combo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"З вашою допомогою ми зможемо якісніше нищити ворога - за допомогою дронів ми зможемо коректувати роботу своєї артилерії, роботу нашого гранатометного взводу та підвищити свою боєздатність", - заявили воїни ЗСУ у своєму відеозверненні.

Крім того, за підтримки Favbet Foundation військовослужбовці отримали також два тепловізори та три перископи для виконання бойових завдань.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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