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Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника

Фото: Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation и футбольный клуб "Колос" (Ковалевка) передали Вооруженным силам Украины два внедорожника высокой проходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В этот раз защитники Украины получили от фонда высокопроходимый пикап Nissan Navara, оборудованный камерой ночного видения. Автомобиль немедленно отправлен на восток выполнять боевые задачи.

Также подразделение ВСУ получило дооснащенный всем необходимым пикап Mitsubishi L200.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Вооруженные силы Украины