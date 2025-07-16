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Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для сборной по пулевой стрельбе

Среда 16 июля 2025 15:26
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Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для сборной по пулевой стрельбе Фото: Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи (FAST)
Автор: Сергей Новиков

Винница стала новым пунктом на карте проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины. Цель инициативы - научить спортивное сообщество базовым критически важным навыкам домедицинской помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Favbet Foundation.

Как отмечается, и Проект реализован при поддержке Favbet Foundation в рамках совместного долгосрочного проекта с организацией "FAST Первая помощь и спецподготовка".

Винницкий тренинг насчитывал 28 участников, среди которых были спортсмены и тренеры сборной Украины по пулевой стрельбе. На интенсиве рассматривались реальные сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывались действия, которые могут спасти жизнь в первые минуты после ранения или потери сознания.
Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для сборной по пулевой стрельбе
Фото: FAST

Участники научились оценивать состояние пострадавших, останавливать кровотечения различной сложности, проводить сердечно-легочные реанимации и взаимодействовать с экстренными службами. Практика проходила исключительно на современном оборудовании.

"Мы считаем, что в современном спорте готовность действовать в критические моменты - важнейший навык. Во время, когда безопасность стала частью ежедневной реальности, тренеры и спортсмены должны иметь базовые навыки, которые могут спасти жизнь", - объясняют в Favbet Foundation.
Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для сборной по пулевой стрельбе
Фото: FAST

Благодаря поддержке Favbet Foundation, аналогичные обучения уже прошли сотни спортсменов, тренеров и представителей спортивной инфраструктуры по всей стране. В ближайший год организаторы планируют привлечь не менее 1800 участников.

"Эти тренинги учат не растеряться, когда рядом происходит беда. Такие знания однажды могут спасти жизнь. А что может быть ценнее? Именно поэтому мы системно инвестируем в подобные проекты", - комментирует президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Как сообщалось, благотворительный фонд Favbet Foundation был создан в 2020 году по инициативе основателя группы компаний Favbet - Андрея Матюхи. С самого начала своей деятельности фонд ориентировался на поддержку молодежи через развитие образовательной и спортивной инфраструктуры.

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