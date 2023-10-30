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Роковой поцелуй Рубиалеса. ФИФА вынесла окончательное наказание функционеру

Фото: Луис Рубиалес поплатился за необдуманный поступок (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Дисциплинарная комиссия ФИФА определилась с наказанием для горе-функционера. Испанец не сможет заниматься какой-либо связанной с футболом деятельностью.

Ограничения Рубиалеса наложили на 3 года. В начале сентября он уже покинул все занимаемые должности – президента испанской федерации и вице-президента УЕФА. Отставка функционера произошла только под сильным давлением общественности и бойкота ряда спортсменов.

Тогда Рубиалес назвал "чрезмерным" свое преследование. В свою очередь свою семью он изобразил жертвами травли и лжи. В то же время функционер поблагодарил всех тех, кто его поддерживал во время скандала.

Что натворил Луис Рубиалес

На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.

Рубиалес заверил, что поцелуй состоялся по согласию. В то же время игрок заверила, что не ожидала такого шага функционера и чувствовала себя жертвой. Президента Федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.

Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды до тех пор, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. ФИФА же отстранила функционера на 90 дней.

Впоследствии издание El Mundo опубликовало видео из автобуса национальной команды после церемонии награждения женского ЧМ-2023. Там 33-летняя атакующая полузащитница "Фурии Рохи" шутит о поцелуе в губы с функционером.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

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