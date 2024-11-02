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На форт. Форвард "Миннесоты" оформил гол-фантом не той шайбой: курьез дня в НХЛ

Фото: "Уайлд" вырвали победу после незасчитанной шайбы (x.com/mnwildpr)
Автор: Антон Федорцив

Забавный инцидент произошел в поединке регулярного первенства Национальной хоккейной лиги между "Миннесотой Уайлд" и "Тампой-Бэй Лайтнинг". В середине второго периода на площадке непостижимым образом оказались сразу две шайбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPORTSNET.

Центральный нападающий "Уайлд" Марко Росси помчался к рамке "Лайтнинг" с одной шайбой, а отправил за линию другую. Судейская бригада взятие ворот не засчитала, хотя не сразу разобралась в ситуации.

Росси в борьбе с защитником "Тампы-Бэй" Эмилем Лиллебергом бросил мимо ворот, а "диск" улетел в сторону. Однако форвард "Миннесоты" подхватил шайбу, лежавшую на льду за рамкой Андрея Василевского, и протолкнул ее в ворота. Остальные же исполнители в это время были сосредоточены на другом снаряде.

Рефери заметили, что на площадке играют двумя шайбами ​​через несколько секунд и остановили игру. Повторы показали, что "неактивная" шайба лежала за воротами "Лайтнинг" с предыдущего эпизода. Причина, по которой "диск" не заметили сразу – неизвестна.

 

 

Как прошел матч "Миннесота" – "Тампа-Бэй"

На момент курьезного инцидента счет в поединке был равным (1:1). На шайбу Пойнта в большинстве "Уайлд" ответили голом Эрикссона Эка.

В середине финального периода после шайб Фабера и Капризова "Миннесота" повела (3:2). В составе "Лайтнинг" отличился Генцел. Гости пошли на риск и выпустили шестого полевого. Это обернулось голом Пола.

Однако до и после шайбы "Тампы" в пустых воротах "Лайтнинг" расписались Болди и Капризов. "Уайлд" поднялись на 2-е место в Западной конференции НХЛ (16 очков).

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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