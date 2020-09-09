Фарміндустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження

Фармацевтична індустрія України стає все більш технологічною, сучасної та інноваційною, а впровадження європейських стандартів у виробництві разом з високою інтенсивністю інвестицій робить фармацевтику однією з найбільш динамічних секторів економіки з високою доданою вартістю.

Про це йдеться у довіднику "Фармацевтика України 2020", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця" і аналітичного партнера BusinessViews.

У звіті наголошується, що галузь підвищує доступність сучасних ліків і вносить вагомий внесок в розвиток економіки України.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, за останній рік фарма розвивалася, в першу чергу, шляхом активного використання сучасних технологій.

"Провідні українські компанії на практиці застосовують робототехніку, штучний інтелект, комп'ютерне моделювання, блокчейн, хмарні технології, і управляють виробництвом віддалено завдяки промисловому інтернету речей. Фарміндустрія займає друге місце по інтенсивності інвестицій і створює 30 млрд грн доданої вартості. Тому з упевненістю можна говорити, що фармацевтика - це галузь, яка розвиває національну економіку", - зазначає Шимків.

Своєю чергою, Станіслав Шум, CEO Top Lead упевнений, що українську фармацевтику можна вважати взірцем того, якими повинні бути індустрії в економічно розвинених країнах.

"Один співробітник галузі створює більшу додану вартість, ніж працівники багатьох інших галузей. Вона динамічно зростає швидше, ніж економіка в цілому, забезпечує високі зарплати, створює і підтримує багато робочих місць у суміжних галузях. Фармацевтика - одна з найбільш наукоємних галузей, а обсяги інвестицій в R&D ростуть з року в рік. Українські виробники ліків успішно конкурують на вітчизняному ринку та нарощують обсяги експорту. Тому фармацевтичну індустрію важливо тримати на радарі і досліджувати причини її успіху. Для цього ми щороку готуємо інфографічне дослідження "Фармацевтика України" спільно з компанією "Дарниця", одним з найбільш інноваційних і успішних в Україні виробників ліків", - додадуть Шум.

Згідно з даними звіту, обсяг фармринку продовжує зростати, збільшується споживання лікарських засобів на душу населення, зростає частка рецептурних препаратів.

Домінуюча роль як і раніше належить аптечному сегменту - 89% ринку фінансується безпосередньо споживачами і лише 11% - державою.

Середньорічний темп зростання обсягів аптечного ринку за останні 5 років склав 12%. У 2019 році аптечні продажі склали $3,4 млрд. На цьому тлі динаміка госпітального ринку залишається низькою - 6% за останні 5 років, а його обсяг торік дорівнює $0,4 млрд.

Оцінюючи обсяг споживання лікарських засобів, аналітики відзначають, що в 2019 році він зріс на 28% до $105 на людину. При цьому у структурі споживання 61% припадає на рецептурні ліки.

Для фармринку України характерна висока сегментація і конкуренція. Близько третини продажів доводиться на ТОП-10 найбільших компаній, з яких 6 є українськими.

Автори дослідження відзначають, що обсяг інвестицій в фармвиробництво не відновився до докризового рівня, але інтенсивність тут вище, ніж в інших галузях і вона продовжує зростати.

Сьогодні один співробітник фармацевтичної галузі створює найбільшу в Україні додану вартість - 1,2 млн грн, випереджаючи сферу IT - 0,8 млн грн і металургію - 0,4 млн грн.

Говорячи про виклики для фарміндустрії у період COVID-19, автори довідника відзначають, що в цілому пандемія посилила колаборацію і підштовхнула багатьох виробників і розробників у різних країнах почати спільні дослідження з пошуку вакцини від COVID-19.

Позитивний вплив на зростання ринку надав й дозвіл здійснювати замовлення препаратів онлайн, це розширило доступність ліків для українців.

Нагадаємо, раніше аналітики компанії Fitch Solutions заявляли про те, що український ринок фармацевтичної продукції в найближчі роки зросте і залишиться привабливим для інвесторів. Fitch Solutions відносить Україну до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом.