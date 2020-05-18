Фармацевтичний ринок за підсумками року зросте на 6-8%, - Шимків

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

Шимків зазначив, що карантин не вплинув на роботу "Дарниці" завдяки проведеній раніше діджиталізації більшості процесів

Обсяги продажів на фармацевтичному ринку України за підсумками 2020 року зростуть на 6-8%. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в рамках масштабного аналітичного дослідження про фармринку, передає РБК-Україна.

За його словами, в цілому продажу на фармацевтичному ринку з моменту введення карантину в Україні знизилися приблизно на 20%. Основна причина, на думку Шимківа - відстрочка планових візитів українців до лікарів, і, як наслідок - зниження кількості призначень лікарських засобів.

"Одночасно це формує явище відкладеного попиту. Як тільки планові візити в медичні установи поновляться в колишньому обсязі, повернеться і попит на ліки, і фармацевтичний ринок виросте на 6-8% в порівнянні з минулим роком. Це менше, ніж прогнозовані на початку року 14%, однак прогноз досить оптимістичний", - підкреслив Шимків.

Голова ради директорів Darnitsa Group також додав, що в цілому, у більшості гравців українського фармринку ситуація стабільна.

"Наприклад, завдяки тому, що не відбулося різкого підвищення курсу національної валюти, не справдилися прогнози щодо погіршення ситуації в імпортерів ліків - ціни на препарати суттєво не зросли, попит в цілому зберігся. Практично не закривалися аптеки, за винятком тих, які працюють в торгових центрах. Розподіл частки ринку в цілому не змінився. Ймовірно, труднощі, з якими зараз стикаються фармацевтичні компанії, пов'язані насамперед з індивідуальними підходами до управління бізнесом, а не карантинними обмеженнями", - зазначив він.

Шимків зазначив, що карантин не вплинув на роботу "Дарниці" завдяки проведеній раніше диджиталізації більшості процесів. "Darnitsa Group не зупинила ні один з проектів M&A", - повідомив Шимків.

Крім цього, за його словами, всі працівники забезпечені медичною страховкою та засобами індивідуального захисту, частина офісу перейшла на віддалену роботу. Прийом персоналу на роботу в карантин не припинявся. Крім того, компанія переорієнтувала частину своїх виробничих процесів, щоб задовольнити попит населення на окремі препарати.

"У березні стався різке зростання попиту на жарознижуючі й знеболюючі засоби, і "Дарниця" збільшила їх виробництво, щоб забезпечити попит. Також сформувався високий попит на противірусні засоби, зокрема - умифеновір, який в деяких країнах включений до керівництва з лікування COVID-19 і входить до складу нашого противірусного препарату "Иммустат". Ще один важливий стратегічний напрям - підготовка до виробництва препарату на основі гідроксихлорохіна, який лікарі США, Європи, Китаю застосовують для лікування хворих COVID-19 у рамках клінічних досліджень", - додав Шимків.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю. Чистий дохід від реалізації продукції у 2019 році - 3,312 млрд грн, зростання чистого прибутку склало 30%. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

Автор: Віталій Мельник