Фармацевтичні компанії стали одними з найінноваційніших у світі, - Шимків

Він наголосив, що виклики, пов'язані з COVID-19, які постали перед усіма країнами, спонукали фармацевтику до пошуку і розробки креативних рішень. Як приклад він навів компанію Moderna, що використовує технологію мРНК, секвенування геному для проектування і виготовлення вакцин.

"У світі за міжнародними рейтингами саме фармацевтична індустрія входить до переліку найінноваційніших компаній - Moderna, Pfizer, Novavax, Jonson & Jonson. Світ створив вакцину від COVID-19 менше ніж за рік! Звичайно, ми розуміємо, що клінічні дослідження всіх вакцин тривають, але надсучасні технології, які використовують фармкомпанії, дозволяють зробити те, про що ще кілька років тому можна було лише мріяти. Якщо говорити про "Дарницю", то для нас процес інновацій є постійним. Він триває у компанії нон-стоп і охоплює співробітників, споживачів - пацієнтів, включає розробку і виробництво, оскільки “Дарниця” є найбільшим виробником в Україні за об'ємом виготовленої продукції", - зазначив Шимків.

Він також додав, що українські фармкомпанії за якістю препаратів і технологій не поступаються світовим виробникам. Водночас українці, за словами Шимківа, часто недооцінюють вітчизняний продукт.

"Український фармсектор давно працює на міжнародних ринках і розуміє, що вимоги, які ставляться, зокрема, європейськими ринками досить суворі. І вимоги до українського фармвиробництва аналогічні вимогам, що існують у Європейському Союзі. Європейці приємно дивуються, коли бачать в Україні процес виробництва і якість ліків. А українці часто недооцінюють власні ресурси і власну інфраструктуру", - підкреслив Шимків.

На його думку, саме завдяки потужному і налагодженому виробництву українці, на відміну від європейських країн, не відчули нестачу ліків під час локдауну.