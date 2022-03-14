ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 14 березня 2022 12:32
Фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії Фото: Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії (twitter.com/Bayer)
Автор: Валерія Поліщук

Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення було прийнято після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії і Білорусі, не пов'язані з поставками необхідних продуктів в галузі охорони здоров'я та сільського господарства", - йдеться в заяві.

Зокрема, це включає в себе:

  • Призупинення всіх рекламних та інших заходів з просування продукції.
  • Припинення проектів капітальних інвестицій на невизначений термін.
  • Відмова від нових ділових можливостей.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні