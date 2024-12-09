Фармацевты призывают Гетманцева не допустить потери бюджета в 3,9 млрд гривен в год

Ассоциация фармацевтов Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниле Гетманцеву с призывом вмешаться в ситуацию, связанную с обсуждением поправок к законопроекту №11493 "О лекарственных средствах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение ассоциации, имеющееся в распоряжении редакции.

"Это (принятие поправок, – ред.) приведет к потере 3,9 миллиарда гривен налоговых поступлений ежегодно. Это прямой удар по государственной казне, который недопустим в сложное военное время", - говорится в обращении.

Представители отрасли отмечают, что государство не может позволить себе такие потери, особенно в условиях войны, когда каждая гривна критически важна для поддержки экономики и обороноспособности.

Кроме того, фармацевты предупреждают, что в случае принятия предлагаемых изменений состоится масштабная тенизация отрасли. Ведь участникам рынка придется искать обходные пути для продолжения своей деятельности, что только ухудшит прозрачность бизнес-среды.

"Ограничения, которые предлагается внести в законопроект, разрушат стабильность рынка, приведут к банкротству аптек и поставщиков, что в конечном итоге приведет к дефициту лекарственных средств и удорожанию лекарств для потребителей", - отмечает ассоциация.

Фармацевты призывают Гетманцева лично принять участие в заседании Комитета по здоровью нации, чтобы обеспечить прозрачность процесса принятия решений. Они подчеркивают, что именно его лидерство может помочь найти взвешенное решение, которое не поставит под угрозу экономику страны.

"Вы неоднократно декларировали необходимость борьбы с теневой экономикой, однако предлагаемые инициативы имеют противоположный эффект, загоняя бизнес в "тень". В нынешней сложной ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, каждая копейка поступлений в государственный бюджет критически важна. Мы призываем Вас вмешаться в ситуацию, обеспечить прозрачность принятия решений и поддержать бизнес, работающий честно и открыто", - подытожили фармацевты.