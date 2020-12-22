"Фармак" подвоїв потужності асептичного виробництва

Виробник лікарських засобів компанія "Фармак" подвоїла потужності асептичного виробництва.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, шляхом нового виробництва компанія збільшить випуск рідких стерильних лікарських засобів, попит на які під час пандемії значно зріс.

"Новий виробничий корпус - це побудована з нуля семиповерхова будівля, де розміщено понад 20 одиниць основного технологічного обладнання і близько 100 інженерного. Інвестиції склали 50 млн євро. Проект тривав два роки. Нове виробництво оснащене високопродуктивними лініями - до 36 000 ампул, 12 000 флаконів, 7500 небул і 3600 пластикових флаконів у годину", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що вперше в "Фармак" при проектуванні застосували технологію тривимірного моделювання і візуалізації архітектури будівлі та ландшафтного оформлення. Це дозволило відчути ефект присутності, об'єктивно оцінити переваги проекту й усунути недоліки в ході проектування, а також знизити ризики помилок в ході реалізації проекту.

"Цього року "Фармак" виповнюється 95 років. Це визначна дата. Мало хто з українських підприємств може похизуватися такою історією. А ми не тільки зберегли стратегічне виробництво у найважчі для країни часи, а й вивели його в лідери ринку, продукцію якого купують по всьому світу. Сьогодні «Фармак» – це дзеркало можливостей української фармгалузі на міжнародній арені. Ми експортуємо продукцію у більш ніж 25 країн. Компанія змогла цього досягти завдяки кропіткій праці та постійному розвитку. За останні п’ять років обсяги виробництва зросли на 59%.", - зазначила голова наглядової ради "Фармак" Філя Жебровська.

За її словами, за цей час компанія відкрила новий завод з виготовлення АФІ в Шостці, виробництво супозиторіїв, ділянку з виготовлення твердих лікарських засобів, нову пакувальну лінію твердих форм і лінію упаковки саше, виробництво очних суспензій.

"Також, розуміючи, що майбутнє фармацевтики за складними розробками, ми запустили інноваційний R&D комплекс та дослідно-промислову дільницю біотехнологічного напряму", - додала Філя Жебровська.

Сьогодні, до свого ювілею, компанія вже традиційно відкриває нове виробництво.

"У цей проект було інвестовано 50 млн євро. Це ультрасучасний цех з виготовлення стерильних лікарських засобів. Запустивши це виробництво, ми удвічі збільшуємо потужності з виробництва асептичної продукції. І тут будуть випускатися ліки, які сьогодні вкрай необхідні для подолання наслідків COVID-19. Це і "Пропофол", і "Дексаметазон", який нещодавно пройшов перекваліфікацію ВООЗ, та десятки інших, життєво важливих препаратів. Ми пройшли великий шлях за 95 років, зробили кардинальний прорив у компанії і в галузі за 25 років. Динаміку нашого розвитку можна подивитися за п’ять років і сьогодні горизонт планування у "Фармак" - 7-10 років. Це нові виклики, нові можливості, нові напрями. Відкриваючи сучасний комплекс, ми робимо крок у майбутнє, адже ліки для сучасної людини повинні виготовлятися на сучасному високотехнологічному обладнанні. Українці гідні найкращих технологій і кращої якості - саме те, що пропонує "Фармак", створюючи інноваційні можливості для виробництва ліків високої якості", - повідомила голова наглядової ради "Фармак".

Нагадаємо, за останні 5 років інвестиції АТ "Фармак" у науково-технічний комплекс склали 3,4 млрд гривень.

2019 рік "Фармак" закінчив із прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.