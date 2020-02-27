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"Фармак" втратив монопольне право на бренд "Діазолін"

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 15:09
"Фармак" втратив монопольне право на бренд "Діазолін"
Ілюстративне фото (farmak.ua)

Верховний суд скасував реєстраційні свідоцтва компанії на радянський бренд

Суд скасував реєстраційні свідоцтва компанії "Фармак" на знаки для товарів і послуг "Діазолін Diazolinum", "Діазолін" та Diazolinum. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Верховного Суду України.

Йдеться про справу № 910/20564/16, якою була відхилена касаційна скарга компанії "Фармак". У документі наголошується, що позивачем у цій справі виступало ТОВ "Фармат ЛТД", яке займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами.

"Справа неодноразово розглядалася господарськими судами. Рішенням Господарського суду міста Києва від 24 травня 2019 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 1 жовтня 2019 року, позов задоволений повністю", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, "Діазолін" був популярним протиалергійним препаратом в Радянському Союзі. Зараз лікарський засіб під такою назвою виробляють різні фармкомпанії на пострадянському просторі, а сама назва "Діазолін" стала загальновживаною в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, між компаніями "Фармак" і "Дарниця" вже 16 років тривають судові тяжби за інший радянський лікарський бренд -"Корвалол". "Фармак" називає себе єдиним виробником "Корвалолу" з часів СРСР, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

Як зазначають спеціалісти з права інтелектуальної власності, планова економіка СРСР не передбачала права власності на знаки для товарів і послуг, а тому спроби сучасних фармкомпаній монополізувати радянські лікарські бренди не мають під собою законних підстав.

"Фармак" заснований у 1925 році і є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Битва за "Корвалол": як суд над радянським брендом стає тестом для захисту IP в Україні "Корвалол" не асоціюється з конкретним виробником, - юрист
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