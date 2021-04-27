Українська фарма за останній рік отримала нові можливості для виходу на світові ринки, - Шимків

За його словами, торік Індія, яка є одним з основних постачальників сировини і ліків у країни Євросоюзу, закрила свої кордони у зв'язку з пандемією, і обмежила експорт продукції, через що в окремих країнах спостерігалася нестача сотень найменувань препаратів.

Україна ж, за словами Шимківа, не відчула цього завдяки тому, що в країні розвинуте потужне фармацевтичне виробництво, і вітчизняні компанії зуміли вчасно переорієнтувати ресурси для забезпечення потреб українців.

Щобільше: це створило можливість для "Дарниці" та інших українських фармкомпаній розвинути експорт в Євросоюз саме під час пандемії. Однак, зазначив Шимків, для усунення бар’єрів необхідно внести зміни до угоди про Зону вільної торгівлі.

"Поки що для українських фармкомпаній це ситуативна історія. Але вона створила для нас нові можливості. Саме тому з боку української фарміндустрії виникла ініціатива щодо просування ідеї внесення в Поглиблену і всеохоплюючу угоду про зону вільної торгівлі (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) між Україною з Європейським Союзом питання взаємного визнання GMP-сертифікатів, яке чомусь не потрапило в нинішню версію DCFTA. Це дасть можливість значно пришвидшити процес експорту української фармпродукції на європейські ринки. Якість українських ліків відповідає усім європейським стандартам тому, що вимоги, які прописані у стандартах до українського виробництва, повністю відповідають європейським вимогам. І багато людей, які приїжджають в Україну, бачать наше виробництво, наші підходи - вони погоджуються, що це європейський, це світовий рівень", - наголосив голова ради директорів Darnitsa Group.

Він також висловив сподівання, що це питання вдасться врегулювати протягом кількох наступних років.

Говорячи про перспективи виходу української фарми на ринки Азії, Шимків зазначив, що вони є реальними, попри потужну присутність там індійських та китайських виробників ліків.

"Ринки Азії досить великі. Там, звісно, ми стикаємось з потужною індійською і китайською фармою, значною мірою відчувається протекціонізм, але у нас є конкурентоспроможна продукція. Наприклад, минулого року ми вивели на ринок 10 нових продуктів, один з яких якраз завершував лінійку двох- і трьохкомпонентних гіпертензивних ліків. Ці препарати є дуже цікавими для лікарів у багатьох країнах", - додав він.