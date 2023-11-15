Фарион уволили из "Львовской политехники"

По данным источника, причиной для увольнения послужило открытие против Фарион уголовного производства по ряду статей.

"Повод – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", – уточняют источники.

Приказ об уходе от 15 ноября согласовал ректор Львовской политехники Юрий Бобало.

Минобразования подтверждает увольнение Фарион

В то же время министр образования и науки Украины Оксен Лесной в своем Twitter подтвердил информацию об увольнении Фарион. Он отметил, что в Украине студенты являются движущей силой изменений и трансформаций.

"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - написал он.

Следует напомнить, что сегодня Служба безопасности открыла уголовное производство по факту нарушения следующих статей:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;

оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер;

нарушение неприкосновенности частной жизни.

Что этому предшествовало

Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма .

А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион .

Также Фарион сделала новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке .

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