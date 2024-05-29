Фарион восстановили в должности и насчитали почти 124 тысяч "штрафных": что известно о скандалах с ее участием

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника". Кроме того, в пользу ученой должен быть взыскан "средний заработок за период вынужденного прогула".
РБК-Украина рассказывает, что известно о решении апелляционного суда и реакции Фарион на него, когда и за что именно уволили профессора, а также что следует знать о ее жизненном пути и скандалах.
В среду, 29 мая, прошло заседание Львовского апелляционного суда по делу скандально известной профессора Ирины Фарион.
Адвокат ученой призвал суд удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме и отменить решение первой инстанции. В то же время представитель "Львовской политехники" подчеркнул, что решение Галицкого районного суда законно и его следует оставить без изменений.
"Учитывая, что Ирина Фарион - научно-педагогический работник, она выполняет воспитательные функции. За высказывания о русском языке среди военнослужащих университет принял решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе - это исключительно их позиция и их видение развития события", - подчеркнул руководитель юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз.
В то же время профессор подчеркнула, что позиция ответчика - "позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом "хорошую мину".
Она добавила, что если суд примет решение не в ее пользу, следующим шагом будет Верховный суд.
Победа приятна каждому (фото: facebook.com/farioniryna)
По итогам дебатов суд вышел в совещательную комнату. Спустя некоторое время он вернулся и был оглашен приговор - апелляционную жалобу на решение Галицкого районного суда города Львова удовлетворить частично:
Следует отметить, что постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель "Львовской политехники" сообщил, что ожидает полный текст решения суда, после чего будет анализ следующих шагов.
Ирина Фарион после оглашения решения суда подчеркнула, что она - счастлива, что "право существует отдельно от политики"
"Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением глав эти законы менять", - добавила она.
Кроме того, профессор поблагодарила коллегию судей "за обоснованное решение".
На вопрос представителей СМИ, планирует ли ученая возвращаться на работу во "Львовскую политехнику", она ответила: "Я думаю над этим".
"Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику. А мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", - отметила женщина.
Вернется ли профессор к преподаванию - пока неизвестно (фото: facebook.com/farioniryna)
5 ноября 2023 года вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой" с участием Фарион, которая жестко раскритиковала русскоязычных украинских военных (в том числе из Третьей штурмовой бригады, созданной на базе добровольческого формирования "Азов"). Филолог заявила, в частности, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами.
Позже языковед опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - не заслуга, а долг" и назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
После этого командир полка "Азов" жестко "разнес" Фарион на русском языке, а Пташка с "Азовстали" предположила, что педагог - "проект Кремля".
Профессор же обозвала Пташку "подругой Медведчука".
7 ноября на одном из корпусов университета, где преподавала Фарион, появились листовки в адрес языковеда: "Фарион - прочь из политехники", "Почему в политехе до сих пор работают порочащие честь украинских воинов?" и тому подобное.
В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец на фоне заявлений ученой обратился в соответствующие органы "по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
15 ноября стало известно, что Фарион уволена с должности преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" - на фоне открытия против нее уголовного производства по ряду статей.
В тот же день приказ об увольнении Фарион одобрил ректор Львовской политехники Юрий Бобало.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой также подтвердил информацию об увольнении профессора и отметил, что в Украине студенты являются движущей силой изменений и трансформаций.
"Позиция министерства неизменна - людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы "Львовской политехники", - подчеркнул он тогда.
Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года в городе Львов в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фарионов.
15 сентября 2015 года она защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (русского) языка в XIV-XVII вв.".
Научное наследие Фарион насчитывает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, более 150 научных статей и трудов другого характера.
Кроме того, она - лауреат премий имени Олексы Гирника, имени Бориса Гринченко, имени Дмитрия Нитченко и имени Ивана Огиенко.
Ирина Фарион - неоднозначная личность (фото: facebook.com/farioniryna)
С 2005 года Фарион является членом Всеукраинского объединения "Свобода", входит в состав политического совета партии.
На выборах во Львовский областной совет 2006 года была избрана депутатом Львовского областного совета, заместителем председателя комиссии по вопросам образования и науки.
С конца 2012 года по осень 2014 года Фарион была депутатом Верховной Рады VII созыва от "Свободы".
На фоне активной публичной деятельности и четкой гражданской позиции Фарион регулярно попадает в скандалы и, мягко говоря, неприятные ситуации.
Опираясь на радикальное мышление, она публично выступает в защиту памяти Степана Бандеры, чистоты украинского языка, единства украинского востока и запада. В то же время, ее заявления и предложения неоднократно возмущали общественность и вызывали широкий резонанс в СМИ.
Так, 19 февраля 2010 года в рамках акции "Утверждаем государственный язык!" Фарион проводила занятие в одном из детсадов Львова, посвященное проблеме национальной идентичности. Во время общения с присутствующими, языковед в резкой форме осудила "обрусение украинских имен". Размещение видеозаписи с ее выступлением в сети всколыхнуло общество и вызвало неоднозначные отзывы.
Так называемый "нардеп"-регионал Вадим Колесниченко обратился к Генеральному прокурору с просьбой привлечь профессора к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса (насчет дискриминации детей по языковому и национальному признаку), а Украинская народная партия осудила выступление Фарион как провокацию против украинского языка.
В 2013 году разгорелся скандал с участием Фарион и журналиста закрытого ныне пропагандистского телеканала ZIK Остапа Дроздового. Тогда преподавательница заявила, что власти взяли курс на "полную монополизацию средств массовой информации", вспомнив при этом и коллектив телеканала.
В ноябре 2017 года в прямом эфире телеканала "112" конфликт на фоне разговора об украинском языке произошел между Фарион и журналистом Дмитрием Гордоном. Последний даже предположил, что Ирина может быть агентом ФСБ России и предложил ей пройти полиграф-тестирование.
Приятная улыбка не может скрыть остроту языка (фото: facebook.com/farioniryna)
В 2018 году языковед рассказала, как нужно обращаться с русскоязычными. В своем Facebook она написала, в частности, что "если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, война стала бы победой давно".
В октябре 2022 года экс-нардеп в интервью Наталье Влащенко неоднозначно (по мнению ряда лиц) прокомментировала ситуацию с русскоязычными военными. Она отметила в частности, что такие есть и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что украинский язык следует учить.
В контексте разговора прозвучало такое предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену". Некоторые трактовали эту фразу якобы радость Фарион, что не всех защитников Мариуполя освободили из плена.
26 января 2023 года бывшая нардеп в очередном интервью заявила о причинно-следственной связи событий в Мариуполе и ответственности за голосование на выборах. Тогда Генпрокуратура направила заявление одного мариупольца о возможном нарушении закона о возражении российской агрессии в прокуратуру Львовской области, а та - в СБУ Львовской области с поручением о начале досудебного расследования.
Уже после увольнения из "Львовской политехники" Фарион назвала министра образования "неуком", а своих студентов - "сбродом".
В конце января 2024 года она назвала Львов "городом диверсантов" и подчеркнула, что украинцы, которые общаются "московским языком" - "ущербные люди".
В феврале текущего года она снова не сдержалась и публично оскорбила победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil, назвав исполнительниц "баберами с гибридным воем".
Напомним, ранее мы рассказывали, кто же такая на самом деле Ирина Фарион и почему вокруг нее постоянно скандалы.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: "Общественное Львов", Верховная Рада Украины, ВО "Свобода", Wikipedia.