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Фарерские острова ограничат вход российских судов в свои порты: названа причина

Фото: Фарерские острова ограничат вход российских судов в свои порты (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фарерские острова будут серьезно ограничивать доступ в свои порты российских рыболовецких траулеров после сообщения норвежской полиции о том, что некоторые из них перевозили военное радиооборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Фарерских островов заявило, что только российские рыболовные суда, работающие в соответствии с ранее подписанным двусторонним соглашением и выгружающие свой улов в фарерских территориальных водах, отныне будут иметь право заходить в порты островов. При этом у них не будет доступа к ремонтным предприятиям.

В то же время, все российские суда, которые ловят рыбу за пределами фарерских вод и доставляли ранее ее в порты островов, получат запрет на заход в порты Фарерских островов. Аналогичные шаги предприняла Норвегия в октябре прошлого года, усилив меры безопасности после саботажа на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.

Фарерские острова, расположенные примерно в 320 км к северу от Шотландии, являются суверенной территорией в составе Королевства Дания.

Российские траулеры могли доставлять на Фарерские острова военное оборудование

Ранее стало известно, что Фарерские острова могли пускать в свои порты российские рыболовные суда, имевшие на борту военное оборудование. Два российских рыболовных судна "Лира" и "Эстер" в период с 2015 по 2022 год швартовались в портах Фарерских островов более 200 раз, что гораздо больше, чем в любой другой стране.

Из-за санкций ЕС российские суда не могут заходить в порты, но Фарерские острова не решались разорвать многолетние торговые отношения с россиянами. Они позволили заходить в свои порты крупнейшим рыболовным судам из РФ.

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