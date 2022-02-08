ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фантастичний гол "юкі" та сенсаційний сейв воротаря "Філадельфії" в slowmo: підсумки січня в НХЛ

Новость на русском →
Вівторок 08 лютого 2022 14:55
Фантастичний гол "юкі" та сенсаційний сейв воротаря "Філадельфії" в slowmo: підсумки січня в НХЛ Фото: Кейл Макар (ліворуч) (AP)
Автор: Антон Федорців

Національна хокейна ліга зібрала найвидовищніші моменти попереднього місяця у підбірку з ефектом уповільненого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NHL.

До відеонарізки потрапили приголомшливі голи оборонця "Колорадо" Кейла Макара (українця за походженням), центрфорварда "Едмонтона" Леона Драйзайтля і нападника "Флориди" Саші Баркова.

Окрім того, відзначили й воротарську майстерність. До ролика потрапили сейви воротаря "Філадельфії" Картера Харта та голкіпера "Нью-Йорк Айлендерс" Іллі Сорокіна.

Хто такі "юкі"

Терміном "юкі" (англійською – uke) називають американців і канадців українського походження. Чимало з них здобували Кубок Стенлі за понад столітню історію НХЛ.

Найвідоміші "юкі" заокеанського хокею, зокрема, Джонні Буцик, Кен Данейко, Едді Шек та багато інших. Найкращий хокеїст усіх часів – Вейн Гретцкі – теж має українське коріння.

У грудні 2020-го в широкий прокат вийшов український документальний фільм "ЮКІ" режисера Володимира Мули.

До слова, на зимовій Олімпіаді в Пекіні нідерландський ковзаняр встановив рекорд і здобув "золото" на дистанції 1500 м.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка