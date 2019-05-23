За фактом затримання восьми українських військових бойовиками відкрито справу

Український омбудсмен Людмила Денісова уточнила інформацію про місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, які 24 травня потрапили на тимчасово-окуповану територію в районі населеного пункту Новотроїцьке і були затримані. Про це вона написала у Facebook.

Вона повідомила, що відповідні відомості внесено до реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального злочину за ст. 146 ч. 2 Кримінального кодексу України.

"З метою з'ясування усіх обставин події та заходів, які здійснюються для звільнення військовослужбовців, ми звернулися до начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Ігоря Криштуна і в З'єднаний центр координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС", - повідомила вона.

Нагадаємо, вранці, 22 травня, у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухалися вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Однак вони відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.