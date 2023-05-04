RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фактов незаконного обращения оружия в Украине нет, - ЕС

Фото: В Украине не зафиксировано незаконное обращение оружия (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Евросоюзе не видят никаких фактов массового незаконного обращения оружия, связанного с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление делегации ЕС при международных организациях в Вене.

В ходе заседания рабочей группы по стрелковому оружию Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности прозвучало, что агрессивная война РФ против Украины увеличила угрозу незаконного обращения стрелкового оружия в ЕС и других регионах.

Однако с 2019 года ЕС поддерживает Украину в усилиях по предотвращению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Мы помним о дезинформационных кампаниях, запущенных Россией по поводу этой угрозы. Позвольте мне подчеркнуть, что до сих пор не было обнаружено широкомасштабного незаконного оборота стрелкового оружия в связи с войной. Мы можем сказать, что у нас хорошее и широкое сотрудничество с украинским правительством, и мы благодарны ему за то, что оно определило эту угрозу как приоритетную", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, что в июле 2022 года Служба безопасности Украины задержала жителей Киева, занимавшихся нелегальной торговлей оружием. Они пытались продать больше десяти автоматов АК-74.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзОружие в Украине