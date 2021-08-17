Він фактично вже не існує: НАТО не допомагатиме уряду Афганістану

Як відзначив генсек, наразі усі кошти у тресті Афганської національної армії, які були призначені на підтримку місцевих військовослужбовців - були заморожені.

"Ми призупинили будь-яку підтримку афганському уряду, тому що немає афганського уряду, яке НАТО могло б підтримати", - заявив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що НАТО може вдаватися до точкових ударів по терористах, якщо вони повернуться на територію Афганістану.