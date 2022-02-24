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За фактами вторгнення РФ в Україну розпочато кримінальні провадження

Автор: Наталія Юрченко

Офіс генерального прокурора заявила, що за фактами вторгнення Російської Федерації в Україну було розпочато кримінальні провадження. Дії Росія також порушили норми міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову в Facebook.

Зазначається, що провадження розслідується за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України).

Крім того, Венедиктова уточнила, що дії Росії вже спричинили тяжкі наслідки, в тому числі у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців і мирних мешканців, а також пошкодили та зруйнували об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

"Відповідно до статті 51 Додаткового протоколу від 08.06.1977 до Женевських конвенцій від 12.08.1949, які регулюють питання захисту цивільного населення під час війни, цивільні особи та цивільні об’єкти не повинні бути об’єктами нападу. Умисні та невибіркові напади на цивільних осіб і цивільні об’єкти правоохоронними органами кваліфікуються та вносяться до ЄРДР в оперативному порядку за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій 40 людей отримали смертельні поранення, ще десятки поранені.

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Вторгнення Росії до України