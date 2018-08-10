Facebook заборонив розміщення на сторінках креслень зброї для 3D-принтерів

Соцмережа заборонила розміщування креслень, а також посилань що ведуть на них

Соціальна мережа Facebook заборонила розміщення на своїх сторінках креслень вогнепальної зброї, яку можливо створити за допомогою 3D-принтерів. Про це повідомляє CNN.

Керівництво соцмережі повідомило, що видаляє весь контент, де можуть бути розміщенні креслення, а також і посилання що ведуть на них.

"Розміщення інструкцій по створенню вогнепальної зброї з використанням 3D-принтерів або верстатів з числовим програмним управлінням, заборонено згідно з правилами нашої спільноти", - сказано у заяві.

Хоч в червні 2018 адміністрація президента США дозволила компанії Defense Distributed розміщувати креслення у мережі, менше ніж за добу до початку розміщення рішення Білого Дому було скасовано судом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у США суд заборонив публікацію в Мережі креслень зброї для 3D-принтерів. Суддя вважає, що існує ймовірність потенційного непоправної шкоди, адже в державних установах і громадських місцях присутня велика кількість 3D-принтерів.