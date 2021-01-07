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Facebook, Twitter і YouTube видалили відеозвернення Трампа

Автор: Роман Тверденко

Соцмережа Facebook і відео-платформа YouTube видалили відеозвернення президента США Дональда Трампа. У ньому він в черговий раз заявив про вкрадені виборах.

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Відео зі зверненням Трампа зникло з офіційних сторінок Трампа на цих сайтах.

Віце-президент Facebook Гай Розен в Twitter написав, що відео було видалено, оскільки нинішня ситуація "надзвичайна".

"Це надзвичайна ситуація, і ми приймаємо відповідні надзвичайні заходи, включаючи видалення відео президента Трампа. Ми видалили його, оскільки вважаємо, що це сприяє насильству, а не зменшує ризик його продовження", - сказав Розен.

Оновлено (01:34): пізніше відеозвернення Трампа було видалено і з його сторінки у Twitter. Також соцмережа видалила і останній його текстовий твіт після цього відео.

У своєму відеозверненні Трамп закликав своїх прихильників у Вашингтоні залишити Капітолій. При цьому він в черговий раз заявив, що президентські вибори в США були сфальсифіковані.

Сьогодні протестувальники зірвали засідання обох палат Конгресу, які повинні офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Пізніше поліції вдалося відтіснити учасників акції і повернути під контроль будівлю Конгресу.

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