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Facebook видалив підроблені акаунти з трьох країн

Новини » Телеком & IT     21.12.2019 - 06:02
Facebook видалив підроблені акаунти з трьох країн
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Акаунти були зареєстровані у Грузії, В'єтнамі та США

Компанія Facebook видалила дві не пов'язані між собою мережі облікових записів через підозри в недостовірності. Акаунти були зареєстровані у трьох країнах, йдеться в прес-релізі компанії Facebook.

Мова йде про Грузію, В'єтнам та США. Відзначається, що сторінки і групи були створені для участі у втручанні іноземних урядів та інших органів влади.

Перша операція почалася в Грузії і була орієнтована на місцеву аудиторію. Друга була створена у В'єтнамі і США і була орієнтована в основному на США, а деякі на В'єтнам, а також на іспанську та китайську аудиторію по всьому світу.

"Ми постійно працюємо над виявленням та припиненням цього виду діяльності, тому що не хочемо, щоб наші послуги використовувалися для маніпулювання людьми", - йдеться в заяві компанії.

Facebook заявляє, що розслідування пов'язала цю діяльність з Panda, рекламним агентством в Грузії, і урядом, керованим Грузинської мрією.

Все Facebook видалив 39 облікових записів, 344 сторінок, 13 груп і 22 облікових записів Instagram в рамках внутрішньої мережі, створеної в країні Грузія. Люди, які займалися цією справою, використовували підроблені облікові записи - деякі з них раніше були відключені автоматизованими системами - для підвищення залученості в їх зміст та управління сторінками.

Адміністратори сторінки і власники акаунтів, як правило, розміщують повідомлення про внутрішніх новинах та політичних проблемах, таких як вибори, політика уряду, державні чиновники, критика опозиції і місцевих організацій активістів.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що соціальна мережа Facebook в першій половині наступного року запустить в Україні фактчекінгову програму і буде позначати маніпуляції у стрічці новин.

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