Facebook Трампа знову запрацював після блокування

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/DonaldTrump)

Акаунти чинного президента США Дональда Трампа Facebook і Instagram запрацювали після блокування. Як пояснював глава Facebook Марк Цукерберг, Трамп використовують соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду.

7 січня 2021 року акаунти 45-го президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані після заворушень у Вашингтоні. Акаунти були заблоковані на невизначений термін. "Вчора ми видалили ці заяви, тому що вважали, що їх ефект - і, ймовірно, їх мета - спровокувати подальше насильство", - пояснив тоді Цукерберг.

Нагадаємо також, що компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.