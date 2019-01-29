У Facebook створять штаб для протидії поширенню несправжніх новин перед парламентськими виборами

Штаб створять для протистояння дезінформації на виборах в Європі

Ответственный за коммуникации компании Facebook Ник Клегг заявил, что будет создан специальный штаб для противостояния дезинформации и распространению ложных новостей перед парламентскими выборами, которые состоятся весной в Европе. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой наГолос Америки".

Так, весной заработает центр для операций, который будет заниматься защитой выборов". Центр будет располагаться в Дублине.

"Этот подход поможет быстро реагировать на дезинформацию, приобщать десятки экспертов компании, включая группы сбора информации, управления данными, исследований, инженеров и юристов", - сказал Клегг.

Клегг напомнил об успешной остановке компанией ненастоящих российских аккаунтов, которые действовали в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Министерства информационной политики Украины во время встречи с представителями компании Facebook обсудило сотрудничество для обеспечения защищенности избирательных процессов в Украине от иностранных влияний.