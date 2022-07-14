Facebook дозволить заводити до п'яти акаунтів, - Bloomberg

Повідомляється, що на стадії тестування обмежена кількість користувачів Facebook зможуть створити до чотирьох додаткових акаунтів. При цьому не обов'язково в кожному вказувати справжнє ім'я.

Передбачається, що можна буде мати окремі акаунти для роботи і для спілкування з друзями, в яких будуть свої новинні стрічки. Однак коментувати або лайкати публікації можна буде тільки з одного профілю.

За даними Bloomberg, ця ініціатива є частиною зусиль Meta, спрямованих на залучення більшої кількості користувачів, оскільки зростання сповільнилося, особливо серед молодих користувачів.

Додаткові профілі будуть прив'язані до основного облікового запису, а це означає, що порушення правил в одному профілі вплине на інші.