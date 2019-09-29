Facebook очікує іноземного впливу на вибори в США

Американська компанія Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів на президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2020 році за допомогою соціальної мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив технічний директор Facebook Майк Шрепфер, в компанії впевнені, що методи впливу на американські вибори будуть відрізнятися від тих, які були під час виборів в 2016 році.

Він відзначив, що перед Facebook поставлене завдання захистити користувачів соцмережі від поширення ненависті та пропаганди за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, Шрепфер не виключив, що в соцмережі Facebook з'являться модератори, які також будуть боротися з поширенням пропаганди та фейків.

"Технічні ідеї необхідні, але багато рішень є неможливими без допомоги людини", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Facebook заблокувала діяльність майже 200 сторінок та груп, які вели кампанії з дезінформації в Україні. Facebook видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. Серед видалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser