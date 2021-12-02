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Facebook виявив мережу китайських акаунтів, які розповсюджували фейки про COVID-19

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Четвер 02 грудня 2021 10:04
Facebook виявив мережу китайських акаунтів, які розповсюджували фейки про COVID-19 Фото: Facebook видалив понад 500 акаунтів з фейковою інформацією про COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Материнська компанія Facebook та Instagram Meta виявила та видалила понад 500 акаунтів з Китаю, які розповсюджували неправдиву інформацію про коронавірус у мережі. Компанія отримала скарги на повідомлення про фейкового швейцарського біолога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta.

Так, були видалені 524 акаунти у Facebook, 20 сторінок, чотири групи та 86 акаунтів у Instagram. Всі вони були пов'язані з китайською мережею онлайн-дезінформації. Вона була спрямована на англомовну аудиторію в США та Великій Британії, а також на китайськомовну аудиторію в Тайвані, Гонконгу та Тибеті.

Акаунти просували твердження фейкового швейцарського біолога на ім'я "Вілсон Едвардс".Він нібито каже, що США втручаються в спроби з'ясувати походження COVID-19. Коментарі Едвардса набули широкого поширення в державних ЗМІ Китаю.

Нагадаємо, Facebook і Instagram збирають дані про користувачів, молодших 18 років за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно, нібито, відстежує активність під час перегляду веб-сторінок.

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