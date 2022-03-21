Facebook та Instagram остаточно заборонили в Росії

Тверський районний суд Москви задовольнив позов російської прокуратури про визнання американської компанії Meta "екстремістською". Таким чином, на російській території заборонені соціальні мережі Facebook і Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".
Серед претензій до Meta називалися публікації в 2016 році фото Адольфа Гітлера в Instagram, ігнорування вимог про видалення закликів до "масових заворушень" напередодні виборів, а 11 березня компанія тимчасово знімала заборону на заклику до насильства щодо громадян Росії.
Згідно з рішенням суду, позов щодо Meta задоволено. Рішення про блокування Facebook та Instagram вступає в силу негайно, на месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.
Нагадаємо, на території Росії почали блокувати Instagram ще 13 березня.
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