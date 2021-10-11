У Facebook і Instagram черговий збій: найбільше скарг надходить із США та Німеччини

У роботі соцмереж Facebook і Instagram 11 жовтня стався черговий збій. Найбільше скарг надходить від користувачів із США та Німеччини, в Україні збої не зареєстровані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Згідно з даними інтерактивної карти Downdetector, часткові збої в роботі Facebook і Instagram спостерігаються на території США. Проблеми також зафіксовані на території Великобританії, Канади, Швеції, Польщі та Фінляндії.
В Україні збої в роботі Facebook і Instagram не зареєстровані.
Фото: у роботі Facebook і Instagram знову стався збій (Downdetector)
Нагадаємо, в роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій 8 жовтня. Найбільше проблем виникло у користувачів мобільного додатку.
Раніше повідомлялося, що Facebook і Whatsapp також перестали працювати.