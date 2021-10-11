У Facebook і Instagram черговий збій: найбільше скарг надходить із США та Німеччини

У роботі соцмереж Facebook і Instagram 11 жовтня стався черговий збій. Найбільше скарг надходить від користувачів із США та Німеччини, в Україні збої не зареєстровані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Згідно з даними інтерактивної карти Downdetector, часткові збої в роботі Facebook і Instagram спостерігаються на території США. Проблеми також зафіксовані на території Великобританії, Канади, Швеції, Польщі та Фінляндії.

В Україні збої в роботі Facebook і Instagram не зареєстровані.