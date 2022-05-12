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Facebook і Instagram буде самостійно модерувати контент про війну в Україні, - ЗМІ

Facebook (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook і Instagram, відкликала запит до наглядової ради про роз'яснення правил модерації контенту про російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У компанії Meta заявили, що відкликали запит до своєї зовнішньої наглядової ради про те, як поводитися з матеріалами, що стосуються російського вторгнення. Цей крок залишає за Meta право самостійно вирішувати, як справлятися з безліччю проблем платформи, викликаних конфліктом, починаючи від закликів українців до насильства проти російських загарбників і закінчуючи фальшивими відеороликами про війну і зловмисним зломом офіційних акаунтів у Facebook.

Наглядова рада, створена засновником Facebook Марком Цукербергом як незалежна організація, складається з експертів з цивільних прав і свободи слова і може видавати необов'язкові директиви для meta щодо модерації контенту, а також як розглядати конкретні випадки видалення контенту.

"Це рішення далося нам нелегко. Ми з нетерпінням чекаємо можливості звернутися до експертної ради з інших складних випадків модерації контенту в майбутньому", - йдеться в заяві керівництва Meta.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада так званої "ДНР" заблокувала жителям доступ до соцмереж Facebook і Instagram. Це пояснюють нібито "захистом населення від загрозливої інформації".

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