Facebook створює новинний сервіс. Підключать штучний інтелект

Facebook створить інструмент на базі штучного інтелекту для скорочення новинних текстів. Також цей інструмент зможе стати голосовим помічником.

Про це повідомляє Buzz Feed.

У вівторок Facebook на закритій зустрічі повідомив співробітникам, що розробляє інструмент для скорочення новинних текстів, щоб користувачам не довелося їх читати.

Інструмент-помічник штучного інтелекту TLDR (скорочення від "too long; didn’t read" - "надто довго, не читав") подаватиме новини узагальнено у вигляді маркованого тексту, щоб користувачеві не довелося читати довгий текст повністю.

Цей інструмент також зможе забезпечити аудіовідтворення тексту, а крім того - бути голосовим помічником.

Нагадаємо, компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів. Він буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого.

РБК-Україна писало, що в Україні розв'язувати проблему із заторами на дорогах будуть за допомогою системи на базі штучного інтелекту, яка керуватиме трафіком. Нововведення хочуть застосувати в Києві, і для цих цілей закуплять програму по підрахунку та аналізу поведінки авто за допомогою ШІ.