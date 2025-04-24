Фабрики останавливаются, рабочие в отпусках: пошлины Трампа ударили по Китаю

Поскольку большинство китайских товаров теперь облагаются пошлинами США в размере не менее 145%, некоторые владельцы фабрик говорят, что американские клиенты отменили или приостановили заказы, что вынудило их сократить производство.

Около 15% всего китайского экспорта в прошлом году пришлось на США. В интервью Financial Times и десятках постов в социальных сетях рабочие делились фотографиями остановленных производственных линий или уведомлений о приостановке работы фабрик, подчеркивая, как тарифы начинают действовать.

Рабочих принесут в жертву

Рабочие заявили, что торговая война привела к остановке производства на неделю или больше на заводах, выпускающих продукцию от подошв до джинсов, электрических розеток и переносных печей. Некоторые владельцы фабрик заявили, что они сокращают сверхурочную работу или работу по выходным.

Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, отраслевой группы, представляющей более 2000 китайских торговцев, сказала, что многие из них были "крайне встревожены" и отдали распоряжения фабрикам и поставщикам остановить или отложить поставки. Это побудило некоторые фабрики приостановить производство на одну-две недели, сказала она.

Три рекрутера на фабриках в Гуандуне, которые работают с производителями, сообщили, что все больше фабрик сокращают сверхурочные и работу в выходные дни, и только самые сильно зависящие от американских заказов фабрики отправляют весь персонал в отпуск.

"Наши экспортные заказы исчезли, поэтому мы временно остановились", - сказала 28-летняя работница завода по производству пластмасс в провинции Фуцзянь, попросившая не называть ее имени. Производство было остановлено уже неделю, сказала она.

Неясно, насколько широко распространены приостановки работы фабрик, сказал Хань Дунфан, основатель China Labour Bulletin, который внимательно отслеживает китайское производство и рабочую силу. "Перестройка производственного сектора Китая будет долгосрочным процессом, и рабочие будут принесены в жертву", - сказал он.