ФАБы и ядерное наследие. СМИ узнали, как в Украине преодолели дефицит ракет к "Точке-У"

Бригада к своему дню создания рассказала о первых днях войны и работе ракетчиков по россиянам. 19-я бригада - единственная в Украине, на вооружении которой на тот момент стояли ОТРК "Точка-У". В начале вторжения это было самое дальнобойное оружие, которое имели Вооруженные силы Украины.

При этом в заметке пресс-службы упоминается, что из-за интенсивности ударов ракеты к ОТРК начали быстро заканчиваться. Но выход был найден.

"Работы у ракетчиков было очень много, подразделения наносили десятки ударов ежедневно, и ракеты начали стремительно заканчиваться. Хорошо что с советских времен на складах хранения осталось много заводских ракет без боевых частей (хвостов). Военные и инженеры смогли заменить заводскую боевую часть (голову) на боевую часть с фугасной авиабомбы, в кратчайшие сроки провести все необходимые испытания и наладить серийное производство новых ракет менее чем за месяц", - говорится в сообщении.

Как удалось сделать "гибридную ракету"

Как отмечает издание Defense Express, скрещивание авиабомбы и баллистической ракеты смогли реализовать, не изменив аэродинамику ракеты - в противном случае она не смогла бы долетать до цели. Скорее всего, авиабомба была установлена в ракету на место головной части - вместо штатного заряда.

"Похоже в качестве "новой" БЧ была выбрана ФАБ-500, из-за сходной массы с оригинальной. Размером ФАБ-500 М62 тоже туда должна влезть, если снять ее хвостовую часть", - предполагает издание.

Фото: авиабомба ФАБ-500 (открытые источники)

При этом только ФАБы не решали проблему: существовал дефицит именно ракет, а не только головных частей. Но помогло то, что в Украине осталось много корпусов от "ядерных" ракет до "Точки-У" (ракеты с ядерной боевой частью) - сами ядерные БЧ передали россиянам в 90-е годы. Предполагается, что именно ракетные части "ядерного наследия" использовали для создания "гибридных ракет".

"Ядерные 9Н39 и 9Н64 были переданы в РФ во время ядерного разоружения Украины в 1990-х годах. Однако, вероятно, передавались только они, без ракетной части 9М79 или 9К79-1, которые хранились отдельно. То есть на складах должно было остаться определенное количество лишних ракетных частей в неизвестном состоянии", - отмечает издание.

Фото: разрез ракеты для "Точки-У" (открытые источники)

Проблему свободных головных частей для того, чтобы соединить их с ракетной частью, также решили. Предполагается, что для этого использовали учебно-тренировочные ракеты к ОТРК, у которых вышел срок годности, или они были непригодны по другим причинам.

"Но стоит отметить, что все выше указанное лишь предположение о том, как ракетчики и инженеры могли такое реализовать. Пока недостаточно информации для того, чтобы точно определить то, как они на самом деле сделали с установкой авиабомбы в "Точка-У", - резюмировало издание.