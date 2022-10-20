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Фьюри – Чисора. Боксеры провели битву взглядов перед трилогией

Фото: Дерек Чисора ранее дважды проиграл Тайсону Фьюри (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри после нескольких месяцев поисков соперника для боя в течение одного дня успел анонсировать поединок с Дереком Чисорой и посмотреть в глаза оппоненту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.

"Цыганский Король", "Война" и их промоутеры взялись за продвижение предстоящего третьего боя между британцами. Поединок запланирован на 3 декабря и состоится на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне.

Сегодня Фьюри и Чисора провели битву взглядов. Боксеры сошлись в традиционном мероприятии перед боем. Соперники, которые уже дважды встречались в ринге, в основном шутили и насмехались над другими звездами хевивейта.

"Ты показал пример бодибилдеру. Я планирую и дальше мучить его, пока он не отыщет яйца для боя", – сказал Фьюри оппоненту, намекая на экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Ранее "Цыганский Король" представил афишу третьего боя против Чисоры. "Британская трилогия" берет начало в 2011 году. Тогда Фьюри победил "Войну" по очкам. В 2014-м Чисора отказался возвращаться в ринг после 10-го раунда.

К слову, на выходных экс-чемпион мира Уайлдер легко нокаутировал финна Хелениуса в американском Бруклине.

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Тайсон ФьюриБокс