F-16 vs МиГ-29: полный разбор и топ-5 главных отличий

Конкуренты в своем классе

Оба истребителя относятся к боевой авиации 4-го поколения, они создавались примерно для одних и тех же задач. На первый взгляд, они схожи по габаритам и по летным характеристикам.

В частности, в длину F-16 Fighting Falcon (боевой сокол) чуть больше 15 метров против 17 метров у МиГ-29. Без топлива и вооружения американский самолет весит 9,5 тонн против почти 11 тонн у советского.

Фото: характеристики F-16 (инфографика ArmyInform)

Оба имеют практически одинаковую скорость: 2 410 км/ч у F-16 против 2 450 км/ч у МиГ-29. И способны работать на одинаковой достижимой высоте в 18 км.

Что касается боевого радиуса, то здесь преимущество у советского самолета - 700 км против 500 км. К преимуществам МиГ-29 также относят более высокую маневренность в ближнем бою.

Фото: характеристики МиГ-29 (инфографика ArmyInform)

Но в отличие от F-16 этот самолет не развивался с начала 1980-х годов, он считается морально устаревшим, в то время как "американец" прошел несколько модификаций. На сегодня у него порядка 15 вариантов, последние из которых до сих пор производят на экспорт.

Далее рассмотрим топ-5 главных отличий.

Выявление цели

В истребительной авиации преимущество за тем, кто первым обнаружит противника. Поэтому для воздушного боя большое значение имеет оптический обзор. В лобовой проекции F-16 соответствует менее габаритному МиГ-21, и на дистанции свыше 3 км его почти невозможно заметить визуально.

Кроме того, у американского самолета лучше обзор из кабины, благодаря беспереплетному фонарю. А к минусам МиГ-29 относят плотный шлейф дыма на некоторых режимах полета, а также тепловое пятно от двух огромных двигателей, что делает его хорошо видимым и для средств ПВО.

Но что еще качественнее отличает F-16, так это авионика. Современные версии оснащены радаром AN/APG-83, который одновременно способен отслеживать до 35 целей и позволяет вести огонь по 8 из них. При этом цели могут быть как воздушными, так и наземными, переключать режимы не нужно.

В то же время радары даже на модернизованных МиГ-29 (на вооружении России) сопровождают до 10 целей и позволяют атаковать только одну. И совершенно не способны выявлять наземные цели. Более того, пилот должен подсвечивать воздушную цель радаром до ее уничтожения.

Номенклатура вооружений

В распоряжении F-16 широкий набор вооружений, включающий разные виды ракет, управляемых и неуправляемых бомб:

ракеты "воздух-воздух" - базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM. В последней модификации эти ракеты могут поразить цель в режиме самонаведения на расстоянии 180 км

ракеты "воздух-земля" - штурмовая AGM-65 "Маверик", AGM-84 "Гарпун" для ударов по кораблям и противорадиолокационная AGM-88 HARM. А крылатая ракета AGM-158 JASSM в базовом исполнении способна достать цель на расстоянии 370 километров

авиационные бомбы - корректируемые, свободнопадающие, зажигательные и кассетные

Фото: F-16 имеет самую широкую номенклатуру вооружений в своем классе (GettyImages)

МиГ-29 имеет большую дальность стрельбы из авиационной пушки и больший калибр, хотя у F-16 при этом больший боекомплект - 511 снарядов против 150. Советский истребитель использует два типа ракет класса "воздух-воздух", а также может запускать неуправляемые ракеты по наземным объектам и свободно падающие бомбы. Но и здесь у него есть слабые стороны, поскольку он способен поднять 2,2 тонн полезной нагрузки по сравнению с более 8 тонн у F-16.

С украинскими МиГ-29 ситуация хуже, они вооружены устаревшими ракетами с полуактивной головкой самонаведения.

"Они не смогут на равных бороться с российскими истребителями… У россиян (поколение, - ред.) 4++ с лучшими радарами, лучшим радиоэлектронным оборудованием и ракетами, которые действуют по современному принципу - выстрелил и забыл", - рассказывал РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко.

Особенности применения

Американский F-16 изначально проектировался как универсальная платформа. Это означает, что он может выступать в роли разведчика, бомбардировщика или штурмовика. Собственно, поэтому на поставках настаивает Украина, утверждая, что F-16 полностью закроют потребности в боевой авиации.

В этом кроется принципиальное различие. В то время как МиГ-29 позиционируется как самолет для ближнего воздушного боя, широкий арсенал вооружений дает возможность использовать F-16 еще и для бомбардировок, ракетных ударов по кораблям и атаки воздушных целей.

Фото: Украина может использовать F-16 сразу вместо всей образцов советской авиации (wikipedia.org)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти самолеты обеспечат Украине победу в войне. Во-первых, они прикроют воздушное пространство там, где нет наземных средств ПВО, заменив МиГ и Су, которые не могут достаточно эффективно сбивать дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты.

Кроме того, F-16 обеспечат прикрытие украинских войск в контрнаступлении, противодействие авиации РФ, которая запускает управляемые бомбы в порядка 40 км от линии фронта, а также защитить черноморский зерновой коридор и завоевать господство в воздухе над оккупированными территориями.

Выносливость

Еще один фактор, который говорит о преимуществах F-16, - это назначенный ресурс. То есть предельное время, по истечению которого самолет нужно списывать, а летать на нем становится небезопасно.

Первые модификации F-16 имели ресурс в 8 тысяч часов. Это означает, что при нормальном количестве полетов их эксплуатация рассчитана на 40 лет. На сегодня США рассматривают возможность продлить ресурс еще до 10 или 12 тысяч часов, то есть самолеты смогут использовать вплоть до 2048 года.

Совершенно иная ситуация с МиГ-29. Изначально они имели ресурс всего 2,5 тысячи часов, а более поздние - до 4 тысяч. Другими словами, в два раза меньше, то есть эксплуатация советских истребителей рассчитана максимум на 20 лет.

Маневренность и скорость

В отличие от американского самолета, у МиГ-29 выше скорость и маневренность. Благодаря последней он способен на две секунды быстрее развернуться на 180 градусов.

Фото: за российским МиГ-29 остается преимущество в ближнем бою (mil.ru)

Также у него больший боевой радиус без применения подвесных топливных баков. Однако дополнительные баки не являются проблемой для F-16. Существует и опция дозаправки в воздухе, однако для этого Украине еще предстоит получить специальные топливозаправщики.

Скорость и маневренность обеспечивает МиГ-29 преимущество в ближнем бою. В то же время с лучшей электроникой и более совершенным вооружением американский истребитель способен сбить противника до того, как тот его обнаружит.