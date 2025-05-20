F-16 для Украины: Бельгия хочет передать истребители раньше, чем ожидалось

"Что касается F-16 - мы уже есть и останемся в коалиции по F-16, и мы попытаемся поставить самолеты даже раньше положенного срока. Думаю, это тоже хорошая новость", - сказал Франкен.

Однако дату поставок он не уточнил. Он также заявил, что Бельгия будет "активной", когда речь идет о "коалиции желающих".

"На уровне начальников генеральных штабов есть рабочая группа, и они работают под руководством Великобритании и Франции. Они разрабатывают план и очень тесно сотрудничают. Мы почти достигли цели. Поэтому я считаю, что ситуация развивается в правильном направлении", - сказал он.

F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году Украина вместе с союзниками сформировала авиационную коалицию, которая имеет целью передачу Украине истребителей F-16. Как отметил президент Владимир Зеленский, Украине необходимо не менее 128 таких самолетов.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнерских стран. Первые самолеты были переданы Нидерландами и Данией.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.