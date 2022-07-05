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Щотижня кількість росте: голова Київської ОВА назвав кількість загиблих в області

Фото: голова Київської ОВВА Олексій Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

В результаті російської агресії в Київській області загинули 1339 осіб. Однак це число збільшується щотижня.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, майже 700 осіб було вбито з вогнепальної зброї.

"1339 осіб - це кількість цивільних, яких сьогодні офіційно ми вважаємо загиблими від російської агресії. Задокументовано, що майже 700 осіб було вбито зі зброї, тобто вони мали кульові поранення. Але це число, на жаль, збільшується щотижня, тому що виявляють нові випадки", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Зазначимо, що після звільнення Бучі від російських окупантів у соцмережах почали публікувати відео і фотографії закатованих загиблих мирних жителів, які лежали посеред вулиці.

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