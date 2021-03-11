Щомісяця виробляли 150 кг психотропів. У Києві затримали банду наркоторгівців

Служба безпеки України у Києві затримала організоване угруповання, яке виготовляло і збувало оптові партій наркотиків, психотропів і прекурсорів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За оперативними даними, щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн грн.
СБУ провела 46 обшуків за місцями проживання учасників групи, у їхніх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях.
Загалом правоохоронці вилучили:
Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами "чорного ринку".
"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів", - йдеться в повідомленні.
Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.
В СБУ розповіли, що у межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену".
Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.
Затриманим повідомлено про підозру: за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.
"За результатами слідства буде розглянуто питання щодо кваліфікації дій організаторів угруповання за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.
Нагадаємо, в лютому правоохоронці здійснили в Києві спецоперацію проти організаторів наркобізнесу. За її результатами затримали двох організаторів.